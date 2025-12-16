TRIPOLI (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno incaricato della Libia, generale Imad Mustafa Trabelsi, ha ricevuto martedì presso la sede del Ministero dell’Interno la direttrice generale dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM), Amy Pope, accompagnata dalla sua delegazione. Si è tenuto un incontro allargato con la partecipazione di diverse figure dirigenziali della sicurezza del Ministero, dedicato alla discussione delle prospettive di cooperazione tra il Ministero e l’IOM, in particolare sul dossier della migrazione irregolare, sulle relative sfide e sulle modalità di sostegno agli sforzi nazionali per affrontarlo nel rispetto del quadro giuridico e umanitario. Durante l’incontro, il ministro Trabelsi ha illustrato i tratti principali del programma nazionale di rimpatrio dei migranti irregolari attuato dal Ministero, sottolineando che la gestione di questo dossier richiede un approccio scientifico globale e sostenibile, basato su un piano integrato che parte dalla sicurezza delle frontiere, passa per il controllo del deserto e delle città, fino alla protezione delle coste e del mare, contribuendo così a ridurre i flussi migratori irregolari e a rafforzare sicurezza e stabilità.

Il ministro ha inoltre insistito sull’importanza di unire gli sforzi e coordinarsi con i partner internazionali, in primis l’IOM, per potenziare le capacità tecniche e logistiche del Ministero, nel rispetto degli impegni internazionali e preservando la sovranità nazionale. Da parte sua, Amy Pope ha espresso il sostegno dell’IOM al programma nazionale del Ministero dell’Interno, definendolo un passo concreto e importante nel percorso di gestione della migrazione irregolare, e ha confermato la disponibilità dell’Organizzazione a rafforzare la cooperazione offrendo supporto tecnico e tecnologico per il raggiungimento degli obiettivi comuni. La visita della direttrice generale dell’IOM è avvenuta su invito del ministro Trabelsi, formulato durante il loro incontro a margine della tavola rotonda organizzata dall’IOM a Ginevra sul tema “La migrazione in Africa a un bivio”.

– foto ministero dell’interno libico –

