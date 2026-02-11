Libia, Piantedosi incontra Khalifa Haftar: “Rafforzare la cooperazione per il contrasto alle reti criminali”

BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi a Bengasi il comandante generale dell’Esercito Nazionale libico Khalifa Haftar per rilanciare e rinnovare la collaborazione tra l’Italia e la Cirenaica sui temi della sicurezza e su quelli dello sviluppo socio-economico.

“Al centro del cordiale e proficuo colloquio la cooperazione per il contrasto alle reti criminali transnazionali nella lotta al terrorismo ed ai traffici di esseri umani”, si legge in una nota del Viminale. “Abbiamo condiviso la necessità – ha dichiarato Piantedosi – di proseguire nel rafforzamento della nostra già positiva collaborazione”.

