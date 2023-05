LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Mentre le autorità libiche nella regione orientale hanno avvertito di un afflusso di sfollati dal Sudan verso il confine libico, secondo alcuni testimoni il confine tra Libia e Sudan è stato chiuso da entrambi i lati, mentre la sicurezza sudanese e ciadiana sta pattugliando la striscia del confine per prevenire eventuali tentativi di infiltrazione. I cittadini sudanesi che risiedono nella zona di Wahat, vicino al confine meridionale della Libia, hanno affermato di non aver notato cambiamenti nel movimento del traffico attraverso il confine. Tuttavia, le autorità libiche nella regione orientale hanno confermato che centinaia di cittadini sudanesi sono già arrivati individualmente al confine meridionale della Libia. Nel frattempo, le organizzazioni di beneficenza nell’oasi desertica di Jalu hanno confermato la loro disponibilità a fornire aiuti e assistere i rifugiati in fuga dal vicino Sudan. Da quando sono scoppiati gli scontri tra l’esercito sudanese e le forze paramilitari, decine di migliaia di persone sono state costrette a fuggire.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

