Libia, negoziati in stallo tra governo Dbeibah e apparato di deterrenza

Palestinian Prime Minister Mohammed Ishtayeh meets with Libyan Prime Minister Abdul Hamid Dbeibah at the prime ministry headquarters, in Tripoli, Libya, on February 14, 2022. Photo by Shadi Hatem

ROMA (ITALPRESS/MNA) – Un alto funzionario dell’apparato di deterrenza libico (Rada) ha confermato alla piattaforma “al-Bawsala” che il vice capo dell’intelligence turca Jamal al-Din Çalik ha tenuto un incontro con i vertici dell’apparato per discutere le condizioni poste dal governo di Abdul Hamid Dbeibah, dopo l’introduzione di nuove modifiche. Fino a questo momento, non è stato raggiunto un accordo definitivo su tali condizioni. Il governo ha offerto concessioni su alcuni punti, tra cui la consegna di amministrazioni e installazioni, ma le forze di deterrenza hanno rifiutato di accettarle. Il prossimo passo rimane ancora incerto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

