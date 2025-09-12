ROMA (ITALPRESS/MNA) – Un alto funzionario dell’apparato di deterrenza libico (Rada) ha confermato alla piattaforma “al-Bawsala” che il vice capo dell’intelligence turca Jamal al-Din Çalik ha tenuto un incontro con i vertici dell’apparato per discutere le condizioni poste dal governo di Abdul Hamid Dbeibah, dopo l’introduzione di nuove modifiche. Fino a questo momento, non è stato raggiunto un accordo definitivo su tali condizioni. Il governo ha offerto concessioni su alcuni punti, tra cui la consegna di amministrazioni e installazioni, ma le forze di deterrenza hanno rifiutato di accettarle. Il prossimo passo rimane ancora incerto.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]