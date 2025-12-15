Libia, l’Università di Bengasi firma un accordo di cooperazione accademica con il Politecnico di Milano

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il rettore dell’Università di Bengasi, Ezzeddine Al-Dersi, ha firmato questa mattina un accordo di cooperazione accademica con il Politecnico di Milano, specializzato in architettura e conservazione storica e classificato settimo al mondo nel design architettonico. Lo riporta l’agenzia di stampa libica “Lana” con sede a Bengasi.

L’accordo mira a rafforzare la collaborazione scientifica e a sviluppare studi e progetti di ricerca comuni, con particolare attenzione alle iniziative volte a potenziare le capacità della Libia nel campo della tutela del patrimonio architettonico e della riabilitazione del tessuto storico, a sostegno della conservazione dell’identità urbana e culturale. L’intesa prevede inoltre il lancio di programmi accademici congiunti nelle specializzazioni di architettura e conservazione storica, per favorire il trasferimento di conoscenze ed esperienze in linea con gli standard accademici internazionali. Questa iniziativa si inserisce negli sforzi dell’Università di Bengasi per ampliare le partnership internazionali e elevare il livello dell’istruzione e della ricerca scientifica, al servizio dello sviluppo sostenibile e per rafforzare la presenza dell’ateneo a livello regionale e internazionale.

– foto Università di Bengasi –

