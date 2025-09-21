ROMA (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini, accompagnato da una delegazione dell’Ambasciata d’Italia, ha effettuato in questi giorni una visita ispettiva al Galleria di Bono (Rawaq al-Karama), un edificio storico di grande rilevanza a Tripoli. Lo ha annunciato il portale libico 17 Press. Ad accoglierlo c’era l’ingegnere Majed Mohammed, Direttore Generale del Gruppo Al-Yaqeen Holding, insieme al team tecnico e amministrativo dell’azienda. La visita ha avuto l’obiettivo di esaminare i progressi significativi raggiunti dalla società nelle fasi di manutenzione e sviluppo dell’edificio storico. La giornata si è conclusa con una serata storica, la prima del genere dalla costruzione del Galleria, che ha incluso una cena di gala ospitata all’interno della struttura. All’evento hanno partecipato il Vice Ministro dell’Edilizia e dell’Urbanistica, il Sindaco di Tripoli, Ibrahim Al-Khalifi, e il signor Mohammed Jumaa. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso il consolidamento della Libia come un paese sicuro e accogliente, sotto l’egida del Governo di Unità Nazionale e il patrocinio dell’ingegnere Abdulhamid Dbeibah, Primo Ministro, che promuove il progetto “Ritorno alla Vita”.

– Foto Galleria di Bono –

(ITALPRESS).