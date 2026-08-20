Libia, la Commissione 4+4 sigla la bozza di accordo definitivo. Completate le prime due fasi della road map sostenuta dalle Nazioni Unite

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – I membri della commissione 4+4 hanno siglato la bozza di accordo definitivo durante un incontro facilitato dall’inviata Onu, Hanna Tetteh, a Tunisi, completando le prime due fasi della road map sostenuta dalle Nazioni Unite.

Secondo quanto dichiarato dall’Unsmil in un comunicato pubblicato sui propri canali social, la commissione si riunirà nuovamente in Libia entro fine mese per definire le modalità di attuazione e l’annuncio ufficiale dell’accordo.

Il compito principale del gruppo ristretto, che riunisce rappresentanti delle principali parti dell’est e dell’ovest, è trovare un meccanismo di consenso per la ricostituzione dell’Alta Commissione Elettorale e risolvere le questioni irrisolte che ostacolano le elezioni nazionali, garantendo una base costituzionale e legale condivisa. La commissione 4+4 era stata costituita per superare lo stallo politico che dal 2021 blocca lo svolgimento delle elezioni generali in Libia.

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