Libia, Haftar accoglie con favore la nuova presidenza della Camera dei Rappresentanti

ROMA (ITALPRESS) – Il comandante in capo delle Forze Armate Arabe Libiche, il maresciallo Khalifa Haftar, ha accolto con favore l’elezione della nuova presidenza della Camera dei Rappresentanti libica, con Al-Salheen Abdelnabi come presidente e Misbah Doma e Tariq Al-Ashtar come vicepresidenti.

E secondo quanto dichiarato dal Comando Generale delle Forze Armate Arabe Libiche in un comunicato ufficiale, Haftar ha auspicato loro successo nell’adempimento dei compiti al servizio del Paese e del popolo libico. Il comunicato è stato diffuso dopo l’elezione della nuova leadership parlamentare.

Nel comunicato, il Comando Generale ha ribadito il rispetto per le istituzioni libiche e il sostegno a ogni sforzo volto a rafforzare la stabilità, porre fine alla divisione e procedere verso l’unificazione delle istituzioni statali. Ha inoltre sottolineato che la responsabilità di preservare l’unità e gli interessi della Libia spetta a tutti, lavorando con spirito positivo per aprire la strada a una fase più stabile, in cui le istituzioni statali si coordinino per servire i cittadini e proteggere il Paese.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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