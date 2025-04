Libia, confini marittimi al centro di un vertice per la sicurezza

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro libico Abdul Hamid Dabaiba ha convocato un vertice di alto livello per affrontare la questione della sicurezza dei confini marittimi del Paese, definendola “una questione sovrana che incide direttamente sulla sicurezza nazionale della Libia”, secondo una dichiarazione ufficiale del governo.

Le discussioni urgenti hanno riunito alti funzionari tra cui il ministro di Stato per la Comunicazione e gli Affari Politici Walid Al-Lafi, il ministro dei Trasporti Mohammed Al-Shahoubi, il presidente del Comitato per i Confini Terrestri e Marittimi del ministero degli Esteri Mohammed Al-Harari, il presidente della National Oil Corporation (NOC) Masoud Suleiman e il segretario generale del Gabinetto Rashid Bougafa.

“Questa questione non può essere trattata come un semplice problema tecnico – richiede un approccio politico nazionale coordinato,” ha sottolineato il primo ministro Dabaiba. I colloqui si sono concentrati sulle sfide che ostacolano i continui sforzi della Libia per la demarcazione dei confini marittimi. I funzionari hanno evidenziato la necessità di una maggiore armonia istituzionale che integri competenze tecniche con solidi quadri giuridici, al fine di formare una posizione nazionale unificata in vista di potenziali dispute regionali.

– foto IPA Agency –

