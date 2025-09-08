Libia, l’analista Zaher “Roma al centro della strategia internazionale”

ROMA (ITALPRESS) – La crisi libica si conferma al centro di una strategia internazionale guidata dagli Stati Uniti, con l’Italia in prima linea. É quanto ha spiegato l’analista libico Ahmed Zaher in un’intervista a Italpress. L’obiettivo è stabilizzare il Paese attraverso il disarmo delle città, la riorganizzazione delle milizie e la gestione di tre dossier chiave: sicurezza, migrazione ed energia. L’esperto spiega che a Tripoli, la Brigata 444 di Mahmoud Hamza e la Brigata 111 di Abdulsalam al-Zoubi, sotto il Ministero della Difesa, emergono come modelli di disciplina. Ghnewa al-Kikli e il suo Apparato di supporto alla stabilità sono stati smantellati, mentre la Forza di deterrenza speciale (Rada) vede il suo controllo su carcere di Mitiga, aeroporto e base navale di Abu Sitta sotto pressione, con un ridimensionamento imminente. L’incontro di fine agosto alla Farnesina, con Ibrahim Dabaiba, Saddam Haftar e Massad Boulos, inviato di Donald Trump, ha segnato un punto di svolta.

Roma, hub energetico con Eni e fulcro del dossier migratorio, è stata scelta per dettare regole chiare: migrazione, energia e sicurezza sono priorità non negoziabili. Sul piano energetico, è stato concordato il progetto di gas NC7 ad al-Hamada, con la creazione di “Jilyana”, nuova società affiliata alla National Oil Corporation con sede a Bengasi, in partnership con Eni. Khalifa Haftar, sotto pressione internazionale, ha accettato condizioni su controllo delle frontiere, gestione delle carceri e consegna dei ricercati. A suo dire per l’Italia, i benefici includono contenimento dei flussi migratori, nuove forniture di gas e un ruolo diplomatico rafforzato in Nord Africa. Resta il dubbio: Roma è davvero protagonista o semplice esecutrice di decisioni prese altrove? Il successo della strategia sarà cruciale per la stabilità del Mediterraneo e il peso geopolitico italiano.

– foto Ahmed Zaher –

