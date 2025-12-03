Libia, al Ghul “Ai Media Days formiamo la nuova generazione dei giornalisti”

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Tutto è pronto in Libia per i “Tripoli Media Days”, un evento che vedrà dal 9 al 11 dicembre la partecipazione di numerose istituzioni mediatiche libiche e internazionali e di esperti arabi, “con l’obiettivo di sviluppare il settore dell’informazione, rafforzare le partnership regionali e internazionali e dotare i giovani libici delle competenze del giornalismo moderno”. Lo ha spiegato ad Italpress Ahmed al Ghul, direttore esecutivo della Fondazione nazionale per i media del Governo di unità nazionale libico.

In un’intervista rilasciata in occasione dei preparativi dell’evento, al Ghul ha spiegato che “il programma comprende workshop, corsi di formazione, tavole rotonde interattive rivolte a giornalisti, studenti e appassionati, oltre a una larga partecipazione di universitari provenienti da tutto il Paese”.

Tra le iniziative principali, ha proseguito, “il Forum dei media libici con sessioni di dialogo tra professionisti libici e arabi sul presente e sul futuro dell’informazione in Libia, e il Forum sulla comunicazione governativa, conferenza internazionale che chiuderà l’evento riunendo esperti e responsabili per condividere le migliori pratiche e potenziare le capacità delle istituzioni libiche”.

Particolarmente rilevante, secondo al Ghul, “la Fiera dei media, spazio interattivo che unisce formazione ed esperienza pratica. Ospita tre padiglioni: uno dedicato alle grandi piattaforme VOD internazionali come Shahid, Watch It, Tabi (Turchia), TOD, TOG libica e Al Jazeera 360; un altro riservato alle piattaforme libiche emergenti per sostenere l’innovazione giovanile e l’imprenditoria mediatica; il terzo dedicato alle società di produzione libiche”.

Il direttore ha sottolineato anche “la presenza di centri di formazione come l’Istituto Al Jazeera, l’emiratino IMI, la società egiziana United Media Services e la libica Ajwaa Media”, aggiungendo che “centinaia di studenti universitari parteciperanno ai workshop per formare la nuova generazione di giornalisti libici dotati degli strumenti dell’era digitale”.

“I Giorni di Tripoli per i media rappresentano una piattaforma nazionale che riunisce esperienze locali e internazionali e rafforza la posizione della Libia sulla mappa mediatica regionale”, ha concluso Ahmed al Ghul.

