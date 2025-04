Libertà dei media, Malta sotto i riflettori nel rapporto 2025

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un nuovo rapporto sulla libertà dei media nell’Unione europea ha posto Malta sotto i riflettori, evidenziando gravi preoccupazioni riguardo all’ingerenza politica, alla mancanza di trasparenza e all’ostilità del governo nei confronti dei giornalisti.

I risultati emergono dal Rapporto 2025 sulla Libertà dei Media, pubblicato dalla Civil Liberties Union for Europe (Liberties), che avverte che la libertà dei media sta crollando in tutta l’Ue, compromettendo una delle difese fondamentali del blocco contro l’autoritarismo.

Il rapporto annuale, redatto in collaborazione con 43 organizzazioni per i diritti umani in 21 Stati membri dell’Ue – tra cui la Daphne Caruana Galizia Foundation di Malta – dipinge un quadro preoccupante del panorama mediatico europeo.

A Malta, la situazione è segnata da stagnazione e regressione, con il pluralismo e l’indipendenza dei media sempre più a rischio. Sebbene il rapporto non classifichi i paesi, i dati disponibili offrono un contesto chiaro: Malta si è classificata al 73º posto a livello mondiale e al penultimo posto tra i paesi Ue nell’Indice sulla Libertà di Stampa 2024 di Reporter Senza Frontiere.

Il rapporto critica la proprietà diretta dei principali organi di informazione da parte dei partiti politici maltesi, che restano esenti dalle normative sull’imparzialità imposte dall’Autorità per la Radiodiffusione. Questo, unito alla mancanza di trasparenza sulla proprietà dei media, distorce il panorama informativo e mina la fiducia del pubblico.

Anche le pratiche pubblicitarie del governo sono oggetto di critiche. Il rapporto rivela che la pubblicità statale viene assegnata in modo sproporzionato ai media che rappresentano il governo in modo favorevole – inclusi quelli di proprietà del Partito Laburista al governo. Inoltre, l’emittente pubblica maltese è descritta come faziosa, con una linea editoriale modellata dall’influenza governativa.

Nonostante l’imminente scadenza di agosto per l’attuazione da parte degli Stati membri dell’UE dell”European Media Freedom Act’ (EMFA), Malta ha compiuto pochi progressi. L’EMFA mira a prevenire l’interferenza politica, garantire l’indipendenza editoriale e introdurre obblighi di trasparenza – ambiti in cui Malta risulta ancora carente.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)