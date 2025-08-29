Libero Grassi, i figli “A Palermo cresce la violenza, tenere duro”

PALERMO (ITALPRESS) - "In questo momento a Palermo occorre tenere duro. Oltre alla cultura mafiosa, che purtroppo ha sempre resistito anche se in fasce sempre meno numerose della popolazione, in questi mesi la città è diventata molto violenta e questo prima non c'era, o comunque non si vedeva: questa violenza è sintomo di perdita di valori". Lo ha detto Davide Grassi nel giorno in cui si commemora l'assassinio del padre Libero, il 29 agosto del 1991 dalla Mafia. La figlia Alice si sofferma invece sullo stato di avanzamento dei lavori all'interno del parco intitolato a suo padre, situato nel quartiere di Acqua dei Corsari: "Ad aprile abbiamo ricevuto una lettera dall'assessore Alongi per collaborare alla progettazione del parco vero e proprio e non solo alla bonifica, che è già finanziata: abbiamo fatto il progetto e oggi io lo presenterò. Per me è fondamentale sapere se, una volta finita la bonifica, il parco verrà completato per come è stato pensato". xd8/col3/mca1