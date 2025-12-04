L’IA ridà voce ai filosofi, Empedocle dialoga con Agrigento dopo 2.500 anni

AGRIGENTO (ITALPRESS) - Dopo 2.500 anni Empedocle torna a parlare agli agrigentini. Un progetto innovativo realizzato dall’Associazione Lympha nell’ambito del Festival delle Filosofie dedicato alla figura del filosofo agrigentino, finanziato dalla Regione Siciliana e organizzato dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Si tratta di un’iniziativa collegata ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Il progetto, un dialogo immaginario con il filosofo agrigentino di Akragas ricostruito attraverso strumenti di IA generativa, nasce all’interno della rubrica “Interviste Impossibili” di TerzaNotizia.it, un laboratorio narrativo che dà corpo e parola a figure storiche e personaggi illustri attraverso le potenzialità dell’intelligenza artificiale. L’intervista è condotta da Mariella Spagnolo, docente di lettere e vice presidente dell’Associazione Lympha. La formulazione filosofica delle risposte è stata sviluppata con il supporto di ChatGPT, mentre l’adattamento stilistico del linguaggio è stato realizzato tramite Claude. Il volto digitale del filosofo e le ricostruzioni visive sono stati generati con Google Nano Banana e Sora. La voce e la componente interpretativa derivano dalla sintesi vocale di Invideo.io e dalla sincronizzazione labiale resa possibile da HeyGen. L’ideazione, la direzione concettuale e la costruzione dell’opera sono di Marco Giacalone, docente di Informatica presso la LUMSA Santa Silvia di Roma, che ne ha guidato visione, forma e identità espressiva. mgg/gsl/gtr