Anello “Palermo Ladies Open tappa importante del tennis italiano”

ROMA (ITALPRESS) - "La giornata di oggi significa tanto per noi. Abbiamo un importante torneo a Palermo, presentato a Roma in pieno svolgimento degli Internazionali d'Italia. Come amministrazione comunale e assessore allo sport sono contento di lanciare questo torneo, diventato sempre di più una tappa importante del tennis italiano". Così Alessandro Anello, assessore allo Sport del Comune di Palermo, a margine della presentazione al Foro Italico della 37esima edizione dei Palermo Ladies Open. mc/azn