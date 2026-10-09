L’hockey torna a Milano, apre la Fiera Ice Arena da 4 mila posti

MILANO (ITALPRESS) - Dopo anni di attesa, il grande hockey torna a Milano e debutta in una nuova casa da 4mila posti: è la Fiera Ice Arena, realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un nuovo spazio aperto a tutti, giovani e famiglie, che consente al Milano Hockey Club di tornare a giocare davanti al proprio pubblico. f40/fsc/azn