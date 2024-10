L’Europa sblocca 218 miliardi di investimenti

ROMA (ITALPRESS) - A metà del suo mandato, InvestEU, il programma dell’Unione Europea concepito per agevolare un migliore accesso ai finanziamenti per le imprese, ha già sbloccato 218 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi, con il 90% della garanzia assegnata. Sono 16 partner esecutivi del Piano, tra cui il gruppo Banca europea per gli investimenti, le istituzioni finanziarie internazionali e le banche e gli istituti di promozione nazionali. Quasi l'80% della garanzia stanziata è già stata approvata. Un rapporto della Commissione Europea rileva però che il bilancio disponibile è insufficiente rispetto all’elevata domanda del mercato e alle esigenze di investimenti. I partner esecutivi di InvestEU possono collaborare con controparti a rischio più elevato, consentendo investimenti che altrimenti non potrebbero garantire finanziamenti sul mercato a condizioni ragionevoli. Questo consente al programma comunitario di rispondere a importanti esigenze di investimento e richieste di mercato, come il sostegno allo sviluppo di tecnologie innovative e start-up pionieristiche. sat/mrv