Lesione all’adduttore per Scamacca, l’attaccante salta i playoff Mondiali

BERGAMO (ITALPRESS) – Raffaele Palladino e Gennaro Gattuso perdono Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta, ieri inserito nella lista dei 28 convocati del ct azzurro per la semifinale play-off contro l’Irlanda del Nord in programma giovedì a Bergamo, ha riportato una “lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. Il calciatore ha iniziato da subito il protocollo riabilitativo idoneo; la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale”. Scamacca, dunque, salterà la sfida casalinga di domani contro il Verona e l’impegno con la Nazionale.

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