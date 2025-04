L’esercito Usa si prepara a ridurre le truppe in Siria

DAMASCO (SIRIA) (ITALPRESS) – Due funzionari statunitensi hanno dichiarato ai media arabi che l‘esercito americano si sta preparando a integrare le sue forze in Siria nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, una mossa che potrebbe dimezzare il loro numero.

L’esercito statunitense ha circa 2.000 soldati in Siria, distribuiti in diverse basi, la maggior parte delle quali nel nord-est del Paese. Le forze statunitensi stanno collaborando con le forze locali per impedire la rinascita dell’Isis, che nel 2014 ha conquistato vaste zone dell’Iraq e della Siria prima di essere successivamente sconfitto.

Un funzionario ha affermato che la fusione potrebbe ridurre il numero di soldati in Siria a circa 1.000. Un altro funzionario statunitense ha confermato il piano di riduzione, ma ha affermato che non vi è alcuna certezza sui numeri ed è scettico riguardo a una riduzione di questa portata in un momento in cui l’amministrazione Trump sta negoziando con l’Iran e sta concentrando le sue forze nella regione.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).