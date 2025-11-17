L’Esercito celebra la storia della città di Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – In occasione dei 2500 anni di storia di Napoli, l’Esercito ha allestito uno spazio espositivo di oltre 17.000 mq presso Via Caracciolo e la Rotonda “Diaz”, per dare l’opportunità ai cittadini di vedere di persona le novità tecnologiche, l’addestramento e le possibilità professionali offerte dal mondo militare. Nei tre giorni di apertura, il villaggio ha registrato un’affluenza straordinaria di migliaia di visitatori, testimoniando l’interesse e il forte legame che unisce la città di Napoli e l’Esercito Italiano.

Il Comandante Territoriale Nazionale dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Gianpaolo Mirra, ha inaugurato l’evento e rivolgendosi alle autorità e al pubblico presenti ha sottolineato “Eventi come questo servono a far conoscere meglio le capacità dell’Esercito e l’importante contributo che fornisce quotidianamente alla difesa e sicurezza del Paese, sviluppando l’interazione tra mondo militare e civile, rafforzando così lo storico legame che unisce la Forza Armata con tutti i cittadini, specialmente i più giovani, che in questa occasione possono scoprire anche nuove opportunità professionali”.

Presso il villaggio militare, i visitatori hanno potuto avvicinarsi al mondo dell’Esercito cimentandosi nell’arrampicata su parete di roccia, con il simulatore di volo per elicotteri “Rolfo” e nel military fitness. Ad accompagnare l’evento, anche la musica e le interviste di Radio Esercito. Inoltre, il pubblico ha potuto vedere da vicino i mezzi utilizzati nelle missioni operative dell’Esercito, come l’elicottero “A129 Mangusta, il VTLM “Lince”, il VTMM “Orso” e i sistemi di nuova generazione tra i quali droni ed equipaggiamento CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare) come “Atomo”, il cane robot.

Presenti anche alcune delle eccellenze specialistiche dell’Esercito come l’Istituto Geografico Militare, il Meteomont e le unità cinofile. Presso l’Info Point all’interno del villaggio, le famiglie e i giovani hanno potuto chiedere informazioni sulle opportunità professionali offerte dall’Esercito e sulle modalità di partecipazione ai relativi concorsi.

Un fine settimana impreziosito dall’evento del venerdì sera presso il Teatro San Carlo che ha ospitato, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, il concerto della Banda dell’Esercito Italiano, che ha reso omaggio alla città di Napoli con un programma musicale ispirato alla tradizione partenopea. Condotto da Veronica Maya e diretto dal Maggiore Filippo Cangiamila, il concerto è stato organizzato a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi, sottolineando ancora una volta l’impegno sociale e culturale della Forza Armata.

Infine, il 15 mattina, è stato inaugurato in via Cesario Console, a due passi da Piazza del Plebiscito, il primo “Store Esercito” del Sud Italia, uno spazio dedicato all’abbigliamento, accessoristica e al lifestyle a marchio Esercito. Nel nuovo negozio sarà impiegato personale tratto dal bacino degli ex militari congedati nell’ambito delle attività di ricollocazione professionale che il Ministero della Difesa conduce per agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro.

