Leonardo Maria Del Vecchio “Basta guerre fratricide, chiudo tutte le cause nei confronti dei miei fratelli”

ROMA (ITALPRESS) – “Basta con le guerre fratricide. Oggi posso anche rivelare in esclusiva che cosa ho chiesto ai miei avvocati: chiudere tutte le cause nei confronti dei miei fratelli”. Così Leonardo Maria Del Vecchio, in un’intervista a RTL 102.5. Alla domanda se abbia dei rimpianti nei rapporti con i suoi fratelli, risponde così: “Sì, molti, specialmente con Luca e Clemente. Prima che succedesse tutto, ho sempre cercato un fratello maggiore, una figura che potesse guidarmi. Ho trovato queste figure attraverso famiglie acquisite, persone e legami costruiti nel tempo – prosegue -. Quando parlo di famiglia, non intendo necessariamente il sangue o il cognome, famiglia può essere anche un autista, una guardia del corpo. Penso che per Luca e Clemente io sia stato una figura di riferimento. Quello che vorrei tornare a vivere è una situazione di serenità, nella quale possa essere riconosciuto per la persona che sono. Io non ho mai avuto una figura del genere nei miei fratelli maggiori, mentre loro sì. Ovviamente, all’epoca si trattava di ragazzi poco più che ventenni, mentre io avevo poco meno di trent’anni. Posso capire che cosa significhi affrontare una realtà di questo tipo. Ciò che conta non sono le penali o i contratti, ma l’umanità e l’amore che esistono tra fratelli”.

Alla domanda se sarebbe quindi disposto a fare il primo passo indietro, Leonardo Maria Del Vecchio risponde così: “L’ho già fatto e non chiedo nulla in cambio, perché le guerre fratricide non portano a niente. Ho avuto modo di sentire la loro voce, specialmente quella di Luca. Adesso, ovviamente, meritano di vedere i fatti e non soltanto le parole”. Il suo quindi “non è soltanto un passo: è una direzione“.

“Mio padre si augurava che Francesco (Milleri, ndr) e gli altri nominati come esecutori testamentari portassero ordine, facessero da traghettatori e costruissero il futuro – sottolinea –. E non parlo di Del Vecchio o dei figli: parlo del best fit for the job, ovvero della persona più adatta per quel ruolo. A oggi, dopo più di quattro anni, dove sono i tre cavalli su cui Francesco ha scommesso? Dov’è il successore che avrebbe dovuto esserci già da tre-sei anni? È questo il mandato che Francesco non ha rispettato e che ha tradito”.

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