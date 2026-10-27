Giorgetti “Credo la manovra domani mattina andrà in Consiglio dei Ministri, abbiamo fatto progressi con l’Ue”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Qui al Mef lavoriamo giorno e notte, incontriamo, diciamo, gli interessati, abbiamo incontrato le Regioni proprio settimana scorsa, quindi poi, ovviamente, sulla stampa nei media circolano tante versioni, tante indiscrezioni, però noi continuiamo a lavorare a testa bassa”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti intervenendo quest’oggi in videocollegamento al Festival delle Regioni in svolgimento a Firenze. “Credo che andremo domani mattina in Consiglio dei Ministri perché quasi tutte le componenti sono andate a punto”, ha concluso Giorgetti.

“Come abbiamo ripetuto più volte con la Commissione Europea abbiamo fatto progressi e quindi credo che finalizzeremo entro questa sera le proposte che riteniamo possano essere ritenute ammissibili. Soltanto con questo grado di certezza io mi ritengo in grado di firmare una proposta e andare in Consiglio dei Ministri, non prima. Questo è l’intorno entro cui ci muoviamo, quindi speriamo che questa sera si componga tutto il quadro”, ha aggiunto Giorgetti.

In merito alle richieste avanzate nelle ultime ore dalla Lega sulle pensioni e da Forza Italia sull’Irpef “faremo quello che è possibile, non l’impossibile. È chiaro che le richieste sono tantissime-ha aggiunto Giorgetti-. Le proposte che arrivano non semplicemente dei partiti, ma delle categorie e chiaramente anche delle Regioni e dei Comuni, sono molto al di sopra di quelle che sono le disponibilità di un bilancio che comunque deve tener conto della realtà e della realtà geopolitica che ha condizionato pesantemente questi anni, ma che sta condizionando pesantemente anche i bilanci di famiglie, imprese e amministrazioni pubbliche e in questi mesi, quindi noi teniamo conto in modo assai realistico della situazione”.

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