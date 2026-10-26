Fitto “Dalla Commissione Ue proposta di bilancio molto ambiziosa”

FIRENZE (ITALPRESS) – “La Commissione europea ha presentato una proposta di bilancio molto ambiziosa, che sfiora i duemila miliardi di euro”, ma “il tema delle risorse dovrà essere verificato nella discussione successiva”. Lo ha il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto, nel corso dell’incontro con i presidenti di Regione nell’ambito del Festival delle Regioni in svolgimento oggi a Firenze.

“Sapete che nell’ambito del dibattito con i co-legislatori ci sono posizioni differenti – ha aggiunto Fitto rivolgendosi ai governatori -. Il tema della dimensione finanziaria è collegato alla discussione in Consiglio, dove si confrontano in sintesi due proposte: da una parte i cosiddetti paesi frugali, che hanno sottolineato di voler essere definiti non ‘frugali’ ma modernizzatori delle politiche europee; e dall’altra i cosiddetti amici della coesione e della cultura, cioè delle politiche tradizionali, che rappresentano una parte molto importante e numericamente superiore”.

Fitto ha sottolineato che “la proposta della presidenza irlandese, al di là di alcuni punti di vista su cui si discuterà, fa sintesi tra le due posizioni dal punto di vista della riduzione finanziaria e non tocca, se non in piccolissima parte, il primo capitolo del bilancio relativo alla coesione e all’agricoltura. Vedremo quale sarà il dibattito nei prossimi passaggi”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).