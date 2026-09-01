Leonardo, firmato il primo contratto di produzione di Centauro II per l’esercito del Brasile

ROMA (ITALPRESS) – Leonardo, attraverso il Consorzio CIO (IDV – OTO Melara), ha firmato un primo contratto di produzione di serie con l’Esercito Brasiliano, nell’ambito del Programa Estratégico Forças Blindadas, per il progetto Viatura Blindada de Combate de Cavalaria Média sobre Rodas (VBC Cav – MSR 8×8).

Il contratto prevede la fornitura di sette veicoli ruotati 8×8 Centauro II con armamento principale da 120 mm e rappresenta il primo lotto di produzione di serie di un programma complessivo di 98 unità da completarsi tramite tranche annuali. L’accordo è stato siglato a seguito del positivo completamento dei test operativi e della consegna dei due veicoli del lotto iniziale di valutazione.

Il Centauro II rappresenta l’evoluzione più avanzata di questo modello di veicolo blindato ruotato, concepito per rispondere alle esigenze dei moderni scenari operativi. Interamente digitalizzato e interoperabile, è progettato per operare con efficacia in un ampio spettro di missioni, sia di sicurezza nazionale sia per operazioni di supporto e mantenimento della pace, fino agli impieghi più complessi nei diversi teatri operativi.

Equipaggiato con la torre HITFACT MkII, un moderno impianto propulsivo da 720 HP e una trasmissione ad H, questo veicolo coniuga la potenza di fuoco di un carro armato moderno con l’elevata mobilità strategica di una piattaforma ruotata. Le sue prestazioni si distinguono per capacità di osservazione, precisione nella condotta del tiro, qualità delle comunicazioni, ergonomia e un elevato livello di protezione dell’equipaggio.

Il Centauro II, a oggi, rimane l’unico veicolo in servizio in grado di integrare un armamento da 120 mm su una piattaforma ruotata. Già adottato dall’Esercito Italiano, che ha contrattualizzato 150 esemplari, questo veicolo si afferma come punto di riferimento a livello mondiale nel settore dei veicoli blindati ruotati anticarro con armamento di grande calibro.

-Foto ufficio stampa Leonardo-

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