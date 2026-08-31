Giornata Internazionale della solidarietà, Crosetto “Vicinanza alle persone una parte fondamentale della missione delle Forze Armate”

IPA74106794 - Il Ministro della Difesa Guido Crosetto durante la presentazione del nuovo libro di Carlo Calenda presso l...acquario Romano a Roma

ROMA (ITALPRESS) – “La solidarietà comincia quando la difficoltà dell’altro smette di essere soltanto sua e diventa una responsabilità di tutti. È la scelta di non restare indifferenti, di tendere una mano, di trasformare la vicinanza in un aiuto concreto. È ciò che tiene insieme una comunità e la rende più forte, soprattutto nei momenti più difficili. Nella Giornata Internazionale della solidarietà, penso all’impegno quotidiano delle nostre Forze Armate, che fanno della vicinanza alle persone, dello spirito di servizio e dell’impegno a proteggere chiunque ne abbia bisogno una parte fondamentale della propria missione e un tratto distintivo dell’uniforme italiana nel mondo”. Così il Ministro della difesa Guido Crosetto.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

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