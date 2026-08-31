Israele e Grecia firmano un accordo da 3 miliardi di euro per un sistema di difesa aerea multilivello

ROMA (ITALPRESS) – Israele e Grecia hanno firmato un accordo da 3 miliardi di euro, in base al quale Tel Aviv fornirà ad Atene un sistema di difesa aerea multilivello. L’accordo, denominato “Scudo di Achille”, prevede l’esportazione da parte di Israele di diversi sistemi, tra cui David’s Sling e SPYDER, prodotti da Rafael, e BARAK MX, prodotto da Israel Aerospace Industries, secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa israeliano.

Il ministero afferma che si tratta del “più grande accordo di esportazione nel settore della difesa nella storia delle relazioni tra Israele e Grecia e uno dei più grandi nella storia dello Stato di Israele”. Segna inoltre la prima volta che Israele fornirà a un altro Paese un “sistema di difesa completo contro un’ampia gamma di minacce”, inclusi missili balistici e droni.

L’accordo è stato firmato oggi presso la sede del ministero a Tel Aviv dal Direttore generale del ministero della Difesa, Amir Baram, e dal suo omologo greco, Ioannis Bouras. “In base all’accordo, Israele costruirà per la Grecia un sistema di difesa aerea completo e multilivello, basato interamente su sistemi di produzione israeliana e sulla vasta esperienza operativa maturata dalle forze armate israeliane durante la guerra”, afferma il ministero. Il comunicato precisa inoltre che è stato firmato oggi anche un accordo supplementare, del valore di 26 milioni di euro, per la vendita dei sistemi Drone Dome di Rafael.

Il ministero aggiunge che Israele “amplierà la cooperazione industriale nel settore della difesa con la Grecia, compreso il trasferimento di conoscenze e tecnologie all’industria locale”. “Questo progetto rappresenta un’ulteriore pietra miliare nella cooperazione in materia di difesa tra Israele e la Grecia, un partner strategico chiave nel Mediterraneo orientale. La scelta della Grecia di affidarsi alla tecnologia israeliana come base del suo programma di potenziamento della difesa aerea più ambizioso dell’ultimo decennio riflette la profonda fiducia instaurata tra i due Paesi”, conclude il comunicato.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).