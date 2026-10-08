ROMA (ITALPRESS) – La riforma della legge elettorale voluta dal centrodestra, lo Stabilcum, passa alla Camera con 227 favorevoli e 164 contrari. Dai banchi della maggioranza è scattato l’applauso, malumori e proteste tra le opposizioni. Con la nuova legge i partiti dovranno definire, prima del voto, il loro candidato premier, il premio di maggioranza scatterebbe soltanto se una coalizione superasse il 42 per cento dei voti, previsto un capolista bloccato e sei candidati sottoposti al voto di preferenza, per presentarsi alla competizione elettorale, le nuove formazioni dovrebbero raccogliere 6 mila firme in ogni collegio.

MELONI “GARANTIAMO RAPPRESENTANZA E STABILITÀ”

“Con l’approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e – di nuovo – il proprio parlamentare. Il centrodestra reintroduce il voto di preferenza, che mancava da oltre trent’anni, restituendo ai cittadini il potere di scegliere direttamente chi li rappresenta”. Così su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Allo stesso tempo introduciamo regole pensate per favorire la stabilità e la coerenza parlamentare di qualunque governo, indipendentemente dal suo colore politico. Perché chi vince le elezioni deve poter governare, e chi viene eletto deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto – prosegue -. Introduciamo anche il voto fuori sede per studenti, lavoratori e caregiver familiari, nei casi previsti dalla legge: una risposta concreta a una richiesta avanzata da tanti cittadini, soprattutto giovani, che vivono lontano dal proprio Comune di residenza. Governi stabili e maggiore partecipazione significano più continuità, più responsabilità e più capacità di dare risposte concrete agli italiani. E a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti: siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Avanti così”.

LA PROTESTA DELLE OPPOSIZIONI IN AULA

Al momento dell’approvazione della legge elettorale, le opposizioni hanno protestato nell‘Aula di Montecitorio esponendo vari cartelli: “NO all’Imbroglio”, “Legge Truffa”, “Con Meloni Gasolio a 3 euro”, “Con Meloni salari al palo”, “Con Meloni – sanità e + armi”.

LE DICHIARAZIONI DI VOTO

SCHLEIN ALLA MAGGIORANZA “AVETE PAURA DI PERDERE, SIETE DIVISI”

“Oggi fate votare la norma che avete affossato il 14 luglio e la votate per la paura che avete del giudizio degli elettori”. Lo ha detto la deputata e segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, nel corso delle dichiarazioni di voto finale sulla riforma della legge elettorale. “Cosa è cambiato dal 14 luglio? La paura, ci tenete inchiodati da 5 mesi a parlare solo di legge elettorale, per mantenere il vostro potere” ha aggiunto Schlein “sono 4 anni che siete al governo ma per l’Italia cosa avete fatto? Da mesi vi state occupando solo di voi, la destra sta dalla parte dei ricchi e degli altri si disinteressa. Avete paura della democrazia e tentate di manipolarla”.

“Oggi scopriamo che per essere stabili avete bisogno di cambiare questa legge elettorale, avete paura di perdere, la vera novità siamo noi, un’alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti, in assoluto, di voi, in tutte le ultime tornate elettorali, noi oggi siamo uniti e divisi siete voi. Una legge elettorale dovrebbe essere scritta insieme, dovrebbe essere una regola giusta a prescindere da chi vince” ha aggiunto Schlein ” questa legge è cambiata varie volte a seconda delle vostre convenienza, è una legge sbagliata e incostituzionale”.

CONTE “VESTITO PER RIMANERE INCOLLATO ALLE POLTRONE”

“I numeri che davvero contano per gli italiani sono l’aumento delle spesa nel carrello, le tasse record, il boom del prezzo del carburante, 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure mediche, eppure a palazzo Chigi i numeri che contano sono altri: le soglie di sbarramento, i seggi, i posti in lista, vi state cucendo addosso un vestito nella speranza di rimanere incollati alle poltrone, un vestito che continuate a modificare sulla base dell’ultimo sondaggio, sulla psicosi Vannacci”. Lo ha detto il deputato e leader del M5S, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni di voto finale sulla riforma della legge elettorale. Vi manca solo indicare che il premio di maggioranza va ad una premier con gli occhi chiari” ha aggiunto Conte “ormai Giorgia Meloni, con la sua faccia tosta, non ci stupisce quasi più”. “Per voi la democrazia in chiave moderna è una autocrazia, noi vi risponderemo oggi e sempre che la democrazia è sempre partecipazione, nessuno ci ha chiesto di modificare la legge elettorale, non era all’ordine del giorno, noi le tendenze autoritarie le combatteremo sempre con nuove forme di partecipazione. Votiamo no convintamente” ha aggiunto Conte.

DONZELLI “PD MAI ANDATO A GOVERNO GRAZIE VOTO ITALIANI”

“Il partito democratico non è mai andato al governo grazie al voto degli italiani e Giuseppe Conte si è ritrovato presidente del Consiglio, dopo aver candidato Luigi Di Maio, capisco che questa legge elettorale non piaccia”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, nel corso delle dichiarazioni di voto finale sulla riforma della legge elettorale. “Noi mettiamo la fiducia in terza lettura dopo un dibattito completo alla Camera e al Senato” ha aggiunto Donzelli “Voi vorreste una legge elettorale senza un programma, senza un candidato alla presidenza del Consiglio e se possibile senza voti, non ve lo consentiremo. Non vi abbiamo fatto depistare la commissione antimafia non vi faremo depistare l’Italia”.

MAGI “MELONELLUM MADRE DI TUTTE LE MENZOGNE”

“Abbiamo provato in tutti i modi a fermarvi, voi avete risposto chiamando fiducia a quello che è un ricatto, senza la fiducia non avreste avuto i voti per approvarla”. Lo ha detto il deputato di Più Europa, Riccardo Magi, nel corso delle dichiarazioni di voto finale sulla riforma della legge elettorale. “Chiamate legge elettorale un tentativo maldestro di fare una riforma costituzionale, senza passare da un referendum per paura di essere bocciato” ha aggiunto Magi ” il Melonellum è la madre di tutte le menzogne, avete inserito delle false preferenze, noi con la non violenza abbiamo provato ad aprire un dialogo costituzionale, ma le vostre porte sono rimaste chiuse, noi confidiamo nelle valutazioni che farà, nelle prossime ore, il presidente della Repubblica”.

BONELLI ALLA MAGGIORANZA “SIETE DIVENTATI BUGIARDI SERIALI”

“La maggioranza del governo Meloni sta vivendo un momento delicato, la notte dei lunghi coltelli, il governo è stato costretto a mettere ben tre fiducie perchè non si fidano l’uno dell’altro”. Lo ha detto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, nel corso delle dichiarazioni di voto finale sulla riforma della legge elettorale. “Nel paese che ha i salari più bassi d’Europa, le bollette più care d’Europa, i territori devastati dalla crisi climatica “ ha aggiunto Bonelli ” abbiamo tutti i ministri occupati, oggi, sulla legge elettorale, non vi occupate dei problemi degli italiani perchè siete i responsabili del peggioramento delle condizioni di vita degli italiani, siete diventati bugiardi seriali, non c’è più il consenso nel paese”.

BENIGNI “GARANTISCE STABILITÀ, GOVERNABILITÀ, RAPPRESENTANZA”

“L’obiettivo che ci eravamo dati, fin dall’inizio, con la stesura della nuova legge elettorale era quello di garantire tre concetti estremamente importanti per una democrazia moderna: stabilità, governabilità e rappresentanza”. Lo ha detto Stefano Benigni, deputato di Forza Italia, nel corso delle dichiarazioni di voto finale sulla riforma della legge elettorale. “Con il voto di oggi si conclude un percorso lungo, che vede l’approvazione di una riforma storica che va nella direzione giusta “ ha aggiunto Benigni “ un sano ritorno al bipolarismo, chi vince governo chi perde sta all’opposizione, basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci”.

BARABOTTI “RENDEREMO DEMOCRAZIA PIÙ TRASPARENTE”

“Perchè noi della Lega votiamo questa legge elettorale? Questa legge non è una legge che scriviamo per la Lega o per il centrodestra, questa è una legge che vogliamo per l’Italia e per gli italiani”. Lo ha detto il deputato della Lega, Andrea Barabotti, nel corso delle dichiarazioni di voto finale sulla riforma della legge elettorale. “Quando un cittadino inizia a pensare che è inutile votare perchè le decisioni si prendono nei palazzi, il rapporto con le istituzioni si incrina” ha aggiunto Barabotti ” con questa legge renderemo la democrazia più trasparente, la coalizione che prende un voto in più dell’altra, quando supererà il 42% in entrambe le Camere, avrà un premio di governabilità”.

ZIELLO “SIAMO COSTRETTI A VOTARE CONTRO”

“Questo provvedimento si occupa solo di garantire le posizioni di alcuni che hanno fatto degli accordi, sotto banco, per garantirsi la poltrona nella prossima legislatura”. Lo ha detto il deputato di Futuro Nazionale, Edoardo Ziello, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla riforma della legge elettorale. “Siamo giunti all’epilogo di una battaglia che Fn in parte ha perso, e in parte ha vinto” ha aggiunto Ziello “ nel testo originario non c’era traccia delle preferenze, ma continua ad esserci l’alternanza di genere, i capolista bloccati. Con rammarico, siamo costretti, a votare contro questa legge elettorale, avremo voluto votare a favore, ma con questi contenuti, per un partito di destra vera, non è possibile”.

BOSCHI “VOTEREMO CONVINTAMENTE CONTRO”

“Il gruppo di casa riformista voterà convintamente contro questa legge elettore, eppure oggi finalmente tiriamo un sospiro di sollievo, perchè questo parlamento, dopo sei mesi, non sarà più ostaggio della maggioranza e del governo che ci ha obbligato ad occuparci, esclusivamente, dei vostri interessi e legge elettorale”. Lo ha detto la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla riforma della legge elettorale. “Voi avete raccontato agli italiani l’ennesima bugia” ha aggiunto Boschi “al di là delle leggi elettorali esiste la politica, ormai è evidente il vostro scollegamento dalla realtà”.

-Foto ufficio stampa Movimento 5 Stelle-

(ITALPRESS).