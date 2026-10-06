Legge elettorale, dalla Camera via libera alla fiducia sui primi due articoli

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sugli articoli 1 e 2 della legge elettorale.
I voti favorevoli per la fiducia sull’articolo 1 sono stati 226, quelli contrari 147 e gli astenuti 3. In seguito, con 227 voti a favore, 149 contrari e 3 astenuti, l’Aula della Camera ha dato il via libera anche alla seconda fiducia posta dal governo, relativo al sistema di elezione del Senato.
La terza e ultima fiducia, sull’articolo 3, sarà votata domani.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS)
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