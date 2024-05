Legacoop, Dadda “Qualità e controlli per contrastare infortuni lavoro”

MILANO (ITALPRESS) - Housing sociale per risolvere il problema abitativo da un lato, qualità e controlli per contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro. Sono questi alcuni dei temi principali di intervento su cui si concentra l'attenzione di Legacoop Lombardia, secondo quanto riportato dal presidente Attilio Dadda in un'intervista all'agenzia stampa Italpress.(ITALPRESS) trl/gsl