MILANO (ITALPRESS) – Contestazione in corso questa mattina fuori dall’Hotel Gallia, dove si sta svolgendo l’Assemblea della Lega Serie A. Presenti circa 30 tifosi della Sampdoria che hanno protestato per la situazione societaria, ma soprattutto per la richiesta da parte della stessa Lega di prendere provvedimenti contro il tifo organizzato dopo la protesta avvenuta nel secondo tempo di Sampdoria-Spezia (match sospeso per sette minuti il 22 aprile, ndr). Contestati duramente i rappresentanti dei 20 club di Serie A, in particolare il senatore Claudio Lotito: lanci di banconote false e cori, presente anche la polizia, ma non ci sono state aggressioni o problemi di ordine pubblico. (ITALPRESS).

Photo Credits: pia