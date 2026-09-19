Lega, Salvini “Non abbiamo padroni e siamo liberi, vinciamo se uniti da Nord e Sud”

ROMA (ITALPRESS) – “Il bello della Lega è che noi non abbiamo padroni, siamo assolutamente liberi”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco di Pontida Giovani. “La Lega vince solo se è unita e libera, da nord a sud”, ha aggiunto. Poi rivolgendosi ai giovani: “Fatevi dire che siete il movimento giovanile politico più tosto di tutta Italia, più forte, più libero, più coraggioso, più indipendente e siete la Lega del futuro. Armatevi di pazienza, perché uno a vent’anni vuole fare la rivoluzione” e “vuole vedere i risultati subito: tenete presente che alcuni risultati di cui avete sentito parlare oggi, faccio l’esempio dell’autonomia e del federalismo fiscale, sono realtà dopo 36 anni”, ha ricordato.

“Per cambiare la storia e lanciare nel futuro la nostra Italia occorrono coraggio, visione, determinazione e pazienza, vuol dire che non bisogna mai mollare, né nel bene né nel male”. “Qualche giornalista mi ha chiesto ‘che Pontida sarà?’. Domani sarà una Pontida bella e soprattutto, a differenza di altre feste di fighetti e radical chic, sarà una Pontida di popolo: meno banchieri e più operai, studenti, professori, lavoratori e agricoltori“, ha assicurato.

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