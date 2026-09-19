ORVIETO (TERNI) (ITALPRESS) – “Il generale Vannacci l’ha detto con chiarezza: noi chiediamo le elezioni e siamo pronti, nonostante il tentativo di fare uno sgambetto a Futuro Nazionale moltiplicando in maniera vertiginosa e vergognosa il numero delle firme che bisogna raccogliere”. Lo ha detto Gianni Alemanno, parlando a margine della due giorni di Futuro Nazionale, “Il futuro dell’Italia. Il sovranismo sociale per una vera identità europea”.

“Siamo pronti, sollecitiamo Giorgia Meloni a porre termine ad un’esperienza di governo che non produce più nulla – ha aggiunto Alemanno -. Il generale Vannacci ha detto con chiarezza che se Giorgia Meloni lo chiama, se si fa sentire, lui è disponibile a parlare e confrontarsi, lei è il leader del centrodestra, quindi sta a lei alzare il telefono e aprire un confronto con Futuro Nazionale”.

Alemanno ha poi chiarito: “Per noi ci sono dei punti inderogabili come quello del termine delle sanzioni alla Russia e degli aiuti all’Ucraina, una critica forte all’Unione Europea e un recupero forte dei nostri valori, soprattutto sul tema dell’immigrazione”.

RAVETTO A MELONI “NON CONSEGNIAMO PAESE ALLA SINISTRA”

“Nell’ambito del nostro perimetro, delle cosiddette linee rosse, cioè senza rinunciare ai nostri principi e valori, a partire dal no ai finanziamenti alla guerra in Ucraina, non saremo noi a consegnare il paese alla sinistra e quindi speriamo che anche la Meloni non voglia consegnare il paese alla sinistra, perché se deciderà di non fare l’accordo se ne assumerà le responsabilità”. Lo ha detto Laura Ravetto, deputata di Futuro Nazionale, sempre in occasione de “Il futuro dell’Italia. Il sovranismo sociale per una vera identità europea”, a Orvieto. “Tra l’altro c’è in gioco un potenziale presidente della Repubblica di destra – ha aggiunto Ravetto -. Noi riteniamo Giorgia Meloni una candidata alla presidenza della Repubblica assolutamente valida, sarebbe curioso mandare all’aria tutto questo”.

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