Sicurezza nelle scuole, Valditara “Da febbraio a maggio 2.828 interventi e alcune decine di armi sequestrate”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi vedo costretto a smentire quanto affermato da alcuni organi di stampa sulla presunta mancata attuazione della circolare Piantedosi-Valditara sui controlli nelle scuole con metal detector. Da febbraio a maggio 2026 sono stati effettuati 2.828 interventi che hanno riguardato 276 scuole su tutto il territorio nazionale con il sequestro di alcune decine di armi atte ad offendere, fra cui: coltelli, tirapugni, scimitarre, pistole ad aria compressa, sfollagente, machete”. Lo afferma in una nota il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “Ora che si scopre che il 70% dei giovani è favorevole a controlli di questo tipo, si chieda piuttosto a quelle forze politiche che hanno contestato la misura come repressiva che cosa non si dovrebbe reprimere: il diritto di portare coltelli a scuola?”, aggiunge.

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