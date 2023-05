MILANO (ITALPRESS) – La Strada Provinciale 72 tra Lierna e Varenna, in provincia di Lecco, è interrotta in località Montagnetta di Fiumelatte a causa di una frana che verso le 9 di questa mattina ha causato il crollo della parte superiore della galleria. Al momento del crollo transitava un automobilista, rimasto fortunatamente illeso. La frana ha colpito anche la galleria ferroviaria, motivo per cui è bloccata anche la circolazione dei treni. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco per le verifiche.(ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Vigili del Fuoco