NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lakers ai play-off contro Denver, Sacramento e New Orleans si giocheranno l’ultimo posto mentre esce di scena Golden State. E’ tempo di play-in a Ovest e i gialloviola si guadagnano la settima piazza che vale la serie di primo turno contro i Nuggets campioni in carica: 110-106 su New Orleans nel segno di un eterno LeBron James che mette a referto 23 punti, 9 assist e 9 rimbalzi. Ma il Prescelto non è solo: 20 punti e 15 rimbalzi per Anthony Davis, 21 punti per D’Angelo Russell. I Pelicans hanno ancora una chance per giocare i play-off – sfideranno Sacramento con la vincente che affronterà Oklahoma City – ma rischiano di dover fare a meno di Zion Williamson, che si fa male nel finale della gara contro i Lakers, dopo aver firmato 40 punti e 11 rimbalzi, spianando di fatto la strada al successo gialloviola. Per i Pelicans, dunque, secondo turno di play-in contro i Kings che eliminano Golden State 118-94 con 32 punti di Murray e 24 di Fox. Sacramento vendica così la sconfitta in gara 7 della scorsa stagione al primo turno dei play-off, dai quali i Warriors – serataccia di Thompson con 0/10 dal campo, per Curry 22 punti – restano fuori per la terza volta nelle ultime cinque stagioni. Ora i play-in della Eastern Conference: Philadelphia ospita Miami per guadagnarsi il diritto di sfidare New York, chi perde fra Chicago e Atlanta è fuori.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

