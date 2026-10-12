Le imprese credono e investono ancora nella sostenibilità

MILANO (ITALPRESS) - La sostenibilità resta un elemento strategico per molte imprese italiane, ma occorre coinvolgere maggiormente le aziende più piccole e rafforzare la gestione della catena di fornitura, per garantire il rispetto dei diritti umani e la riduzione dell'impatto ambientale. È quanto sottolinea Rossella Sobrero, membro del gruppo promotore del Salone della Csr e dell'innovazione sociale, in un'intervista all'agenzia Italpress, al termine della quattordicesima edizione della manifestazione, ospitata all'Università Bocconi di Milano. col5/gsl