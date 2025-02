RABAT (ITALPRESS) – L’Ufficio Nazionale delle Ferrovie del Marocco (ONCF) ha assegnato i contratti per l’acquisto di 168 treni di nuova generazione, per un investimento complessivo di 3 miliardi di dollari. L’iniziativa punta a modernizzare la flotta ferroviaria e a accompagnerà i progetti di sviluppo fino al 2030, modernizzare la flotta e rispondere al aumento del traffico ferroviario.

Tra gli obiettivi principali, spiccano l’estensione della linea ad alta velocità fino a Marrakech e lo sviluppo di servizi di treni interurbani in diverse regioni del Marocco, migliorando la mobilità urbana e interurbana.

Le tre aziende selezionate per la fornitura dei treni sono: Alstom Transport SA e Alstom Railways Maroc forniranno 18 treni ad alta velocità, rafforzando la rete delle linee AV marocchine.

La spagnola CAF sarà responsabile della produzione di 40 treni intercity, destinati ai collegamenti tra le principali città del Paese. Hyundai Rotem, colosso sudcoreano del settore ferroviario, fornirà 110 treni che saranno impiegati nei servizi suburbani e metropolitani.

Oltre all’acquisto dei treni, i contratti includono la creazione di uno stabilimento di produzione locale, dedicato alla fabbricazione di treni di prossimità. Questa iniziativa non solo rafforzerà l’ecosistema ferroviario marocchino, ma aprirà anche nuove prospettive di esportazione per il settore industriale del Paese. Con questi acquisti il Marocco consolida la sua posizione come di leader africano in connettività ferroviaria. L’implementazione di questa nuova generazione di treni rappresenta per il ONCF un passo significativo verso una mobilità più moderna e sostenibile.

