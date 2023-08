ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo Milesi ha vinto la medaglia d’oro nella prova a cronometro Under 23 dei Mondiali di ciclismo, in scena in Scozia. L’azzurrino, 21enne, del team DSM, nato a San Giovanni Bianco, in Lombardia, si è imposto al termine dei 36,2 chilometri di Stirling precedendo il belga Alec Segaert di 11″. Il titolo iridato nella crono Under torna in Italia dunque dopo ben 15 anni dalla vittoria centrata da Adriano Malori a Varese.

Milesi ha vinto la prova odierna col tempo di 43 minuti netti. Argento per Segaert in 43’11”; bronzo per l’australiano Hamish McKenzie in 43’51”. Attardato l’altro azzurrino in gara, ovvero il friulano Bryan Olivo, condizionato da un fastidio al polpaccio.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]