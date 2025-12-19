Home Video News Lazio Lazio, Sambucci “Manovra importante per riduzione debito e nuovi investimenti”
ROMA (ITALPRESS) - "Una manovra importante che vede la riduzione del debito. Tale obiettivo permetterà nuovi investimenti che andranno a riversarsi sui nostri comuni". Lo ha detto il Presidente della Commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale Lazio, Vittorio Sambucci, a margine dei lavori d'aula per l'approvazione del bilancio. f04/mgg/gsl