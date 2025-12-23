Lazio, Rocca “La manovra guarda al futuro e alla crescita”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo appena scritto una pagina politica importante, è una legge di bilancio che guarda alla crescita, agli investimenti, al futuro della nostra regione". Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, commenta ai microfoni dell'Italpress la manovra di bilancio approvata dal Consiglio Regionale. "Sono tante le risorse che mettiamo a disposizione delle nostre comunità. Abbiamo anche fatto scelte responsabili, in accordo con le parti sociali, che guardano a una maggiore equità, con responsabilità abbiamo diminuito la pressione fiscale - aggiunge -. E poi tanta attenzione a tutti i settori di cui siamo responsabili, questi sono segnali di chi sta a guardare al bene, alla crescita di un'intera regione". f04/sat/gtr