ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata una grande emozione, una grande soddisfazione. E’ stata una corsa breve ma molto molto intensa. Prevale il senso di responsabilità, è enorme la responsabilità che i cittadini hanno voluto affidarci, quella di risollevare una sanità troppo distante e che mortifica i cittadini”. Lo ha detto in conferenza stampa Francesco Rocca, candidato del centrodestra, commentando i risultati delle regionali nel Lazio che lo vedono nettamente in testa. “I cittadini sentono le istituzioni lontane, ci adopereremo affinchè torni la fiducia – ha aggiunto Rocca -. In questo senso mi sento responsabile e saremo all’altezza di formare una squadra straordinaria”. Rocca ha quindi evidenziato che “ci sono 18-19 giorni per la proclamazione e l’insediamento, confido che per quella data saremo pronti e la squadra sarà formata. Dobbiamo partire subito”.

“La volta scorsa i voti presi alle regionali sono stati sufficienti per vincere, adesso non sono stati sufficienti, devo anche dire che sembrerebbe che il voto alla mia persona è andato leggermente sopra al voto di coalizione, e questo fa piacere perchè significa che c’è stato un valore aggiunto che gli elettori hanno riconosciuto pur nella sconfitta”, ha detto Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra, promettendo “un’opposizione intransigente soprattutto sui temi della sanità pubblica”.

“E’ evidente che registriamo il successo di Francesco Rocca a cui ho già mandato un messaggio di auguri”. Così la candidata alla presidenza della Regione Lazio per il M5S, Donatella Bianchi, nel corso di un punto stampa nella sede dei pentastellati. “Una sommatoria algebrica senza una condivisione non premia. Noi non ci sentiamo responsabili nella maniera più assoluta, ma leali e coerenti in una assunzione di responsabilità che ci ha visto avviare una campagna elettorale con netto ritardo rispetto agli altri”.

