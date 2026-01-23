ROMA (ITALPRESS) – “Il primato del Lazio per tasso di crescita delle imprese nel 2025 è un risultato che ci rende orgogliosi e che premia il lavoro serio e costante portato avanti in questi anni. Un incremento superiore al 2% e un saldo imprenditoriale così positivo dimostrano che il nostro territorio è attrattivo, dinamico e capace di reagire anche in un contesto economico complesso e instabile”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “Questo traguardo è frutto di un lavoro di squadra. Voglio ringraziare in modo particolare la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, per l’impegno sulle politiche a sostegno delle imprese, dell’innovazione e della semplificazione amministrativa, e l’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, per la gestione responsabile delle risorse regionali che ha consentito di accompagnare le politiche di sviluppo con solidità e visione”, ha spiegato il Presidente. “Roma e il Lazio si confermano un motore fondamentale dell’economia nazionale. Ora la sfida è consolidare questi risultati, aumentare la produttività e creare occupazione stabile e di qualità. Come Regione continueremo a sostenere il sistema produttivo e a valorizzare le opportunità legate all’innovazione, al PNRR e ai grandi investimenti, affinché questa crescita diventi strutturale e duratura”, ha concluso il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

ANGELILLI “REGIONE CONTINUERÀ A FARE SUA PARTE”

“I dati del Report Movimprese 2025 confermano con chiarezza la forza e la dinamicità del tessuto produttivo del Lazio, che si afferma come prima Regione italiana per tasso di crescita delle imprese. Un risultato che ci rende orgogliosi e testimonia la capacità della attività di reagire e crescere anche in un contesto economico e geopolitico molto complesso”. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività produttive, Roberta Angelilli, commentando i dati diffusi da Unioncamere-Infocamere. “Il saldo positivo di oltre 12 mila imprese a livello regionale e il primato di Roma, con il miglior saldo imprenditoriale d’Italia, sono segnali estremamente incoraggianti. Parliamo di numeri che superano ampiamente la media nazionale e che dimostrano come il Lazio sia oggi uno dei principali motori economici del Paese”, ha continuato la vicepresidente Roberta Angelilli. “La Regione Lazio continuerà a fare la sua parte con forza, mettendosi al servizio delle imprese e dello sviluppo, attraverso una strategia di investimenti condivisa e concertata con il sistema produttivo e le parti economiche. Un ruolo centrale sarà svolto dalla programmazione europea dei fondi FESR, che nei prossimi due anni metterà a valore una dotazione finanziaria straordinaria di 1 miliardo e 140 milioni di euro”, ha spiegato l’assessore Roberta Angelilli.

“Già nel 2026 sono previsti bandi per 640 milioni di euro, di cui 390 milioni destinati all’accesso al credito e agli strumenti finanziari e 250 milioni a contributi a fondo perduto, con l’obiettivo di sostenere investimenti, innovazione, competitività e crescita dimensionale delle imprese laziali. Il nostro impegno è consolidare questi risultati positivi e accompagnare il sistema produttivo verso una crescita strutturale e duratura, puntando su innovazione, sostenibilità e qualità del lavoro”, ha concluso la vicepresidente Roberta Angelilli.

GUALTIERI “ROMA MOTORE DI SVILUPPO DEL LAZIO E DEL PAESE”

“I dati del report Movimprese 2025 confermano la solidità e la capacità di reazione del sistema produttivo romano e laziale in una fase economica complessa e segnata da forti incertezze internazionali. Il primato di Roma per saldo imprenditoriale e tasso di crescita testimonia la vitalità del nostro tessuto economico e il ruolo della Capitale come motore di sviluppo del Paese. È un risultato che nasce dal lavoro delle imprese, dei lavoratori e da un ciclo di investimenti che in questi anni ha coinvolto l’intera città, dai grandi cantieri del Giubileo e del Pnrr fino alla riattivazione di interi pezzi di economia urbana legati al turismo, ai servizi e alle attività innovative. Roma sta dimostrando di saper trasformare una fase straordinaria in una base strutturale di crescita, con un sistema imprenditoriale che cresce più della media nazionale e che guarda al futuro con maggiore fiducia”. Così, in una nota, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

RIGHINI “RISULTATO PREMIA INVESTIMENTI E SOSTEGNO AD AZIENDE”

“I dati del report Movimprese 2025 certificano che il Lazio è oggi la prima regione italiana per crescita delle imprese. Un risultato che non arriva per caso, ma che è il frutto di scelte politiche chiare, di una programmazione responsabile e di una visione che mette al centro chi produce e crea lavoro”. Lo dichiara l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini. “Nonostante un contesto internazionale difficile, anche grazie all’importante lavoro svolto dall’assessore Angelilli, abbiamo costruito condizioni favorevoli per investimenti, semplificazione e sostegno alle imprese, a partire dalle filiere produttive e dell’agroalimentare, che rappresentano un asset strategico per la nostra economia. Ora l’obiettivo è consolidare questo primato e renderlo strutturale. Continueremo a lavorare per un Lazio sempre più competitivo, che crea crescita, lavoro e fiducia”, conclude l’assessore Giancarlo Righini.

MAURA “SIAMO REGIONE VIVA A ATTRATTIVA PER INVESTIMENTI”

“Accogliamo con grandissima soddisfazione I dati del Report Movimprese 2025 che vedono il Lazio affermarsi quale prima Regione italiana per tasso di crescita delle imprese con un saldo positivo di oltre 12 mila imprese a livello regionale e con il primato di Roma che presenta il miglior saldo imprenditoriale d’Italia. Un segnale importante che dimostra la vivacità e la forza del nostro tessuto economico e produttivo e la determinazione della classe imprenditoriale nel trainare lo sviluppo del nostro sistema regionale e del Paese, rendendo il Lazio una realtà sempre più competitiva e attrattiva. L’imprenditoria locale è un punto di forza e di eccellenza e la Regione ne è stata consapevole sin dall’ inizio, come del resto ha dimostrato in questi anni il sostegno assicurato dalla Giunta Rocca, con investimenti concreti rivolti all’ innovazione, alla competitività e alla crescita delle aziende. Un lavoro che ha visto in prima linea, oltre al presidente Francesco Rocca, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Roberta Angelilli, l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, la Giunta e la maggioranza di centrodestra che hanno saputo costruire una positiva sinergia con il comparto produttivo locale mettendo in campo gli interventi e le strategie più efficaci”. Così il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Maura, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico

