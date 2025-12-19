Lazio, maggioranza e opposizione a confronto sugli emendamenti alla manovra

ROMA (ITALPRESS) - Sono giorni decisivi per l'approvazione del bilancio del Lazio. Il Consiglio Regionale, dopo la discussione generale, ha iniziato le votazioni sui documenti finanziari. È stata approvata la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale, che riguarda gli anni 2026-2028. L'approvazione invece della Legge di stabilità regionale per il 2026 necessita di più tempo, e il lavoro prosegue con l’analisi e il voto dei singoli emendamenti. f04/sat/gtr