Lazio, la Corte dei Conti parifica il rendiconto generale del 2024. Rocca “Bilancio restituisce una Regione più solida”

ROMA (ITALPRESS) – La sezione regionale della Corte dei Conti ha emesso il giudizio di parifica sul rendiconto generale della Regione Lazio ad eccezione di due capitoli minori, tra cui il fondo sanitario indistinto “nella misura in cui risultano contabilizzati impegni pari a 600.321,33 euro a favore di una società di Advisor con conseguenti maggiori vincoli per pari importo da destinare ai Livelli essenziali di assistenza (Lea) sul medesimo capitolo di spesa”.

Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Lazio, esercizio finanziario 2024, si legge che le dimensioni finanziarie del bilancio regionale nell’esercizio 2024, espresse in termini di accertamenti d’entrata e impegni di spesa, sono appena al di sotto della media quinquennale di tali grandezze. Nell’esercizio 2024 la spesa per investimenti ha registrato il valore massimo del quinquennio 2020 – 2024, sia in termini di impegni, pari ad 1.259.791.895,62 euro, che di pagamenti in conto competenza, pari a 587.096.906,96 euro.

Per finanziare la menzionata spesa, la Regione, è opportuno sottolineare, non ha fatto ricorso all’indebitamento, ma a risorse di bilancio, fondi unionali e Pnrr. Per quanto attiene alla gestione di cassa, la Regione presenta un fondo cassa al 1° gennaio 2024 pari a 3.617.082.904,30 euro, ha riscosso entrate per 19.389.338.951,77 euro ed effettuato pagamenti per 19.420.694.186,33 euro, registrando pertanto a fine esercizio un fondo cassa pari a 3.585.727.669,74 euro, di cui 1.058.252.292,08 euro sul conto di tesoreria dedicato alla gestione ordinaria ed 2.527.475.377,66 sul conto di tesoreria “sanità”.

“Siamo in una fase nuova, non più sopravvivenza ma di sviluppo. C’è un recupero di credibilità tecnica, abbiamo recuperato uno spazio politico, vogliamo trasformare questo risanamento in un miglioramento della qualità della vita. Il bilancio 2024 ci restituisce una Regione più solida”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, commentando il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Lazio, esercizio finanziario 2024.

“C’è grande soddisfazione, su un bilancio di miliardi di euro avere eccezioni che si riducono a poche centinaia di migliaia di euro è una soddisfazione – ha proseguito Rocca – un aspetto positivo riguarda la sanità che torna ad essere non solo in equilibrio e a produrre avanzo che poi ci consente di fare investimenti. È una regione in via di guarigione, con un cambio di passo notevole rispetto alla situazione che avevamo ereditato due anni e mezzo fa”.

