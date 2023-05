Lazio, incontro con delegazione cinese “Esportiamo nostro modello”

Il Presidente del Consiglio della Regione Lazio Antonello Aurigemma ha commentato l’incontro che ha avuto questa mattina con una delegazione cinese proveniente dalla provincia dello Zhejiang. “È un modo per far conoscere le nostre qualità. Siamo una regione che non è brava nella quantità ma è un'eccellenza nella qualità. Una è l'agricoltura. Vogliamo esportare un nostro modello” ha detto. xl5/trl/gsl