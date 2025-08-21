MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – I Paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi “vogliono minare i progressi” fatti da Russia e Stati Uniti nel vertice tenuto in Alaska. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in una conferenza stampa al termine dei colloqui con l’omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar. . “Vedo molti segnali che indicano che la loro attività è tesa a minare i progressi che sono emersi dopo il vertice in Alaska“, ha detto Lavrov.

La presenza di forze militari straniere sul territorio ucraino “è inaccettabile per la Russia”, ha aggiunto. “Come dimostrano i colloqui dell’Occidente con la parte ucraina, tutti questi piani sono essenzialmente legati alla fornitura di garanzie attraverso un intervento militare straniero in una parte del territorio ucraino. E spero vivamente che coloro che stanno elaborando tali piani stiano semplicemente cercando di attirare l’attenzione su di sé, e che capiscano che ciò sarà assolutamente inaccettabile per la Federazione Russa e per tutte le forze politiche sensate in Europa”, ha sottolineato il ministro secondo quanto rilancia l’agenzia Tass.

In caso di firma di accordi con l’Ucraina, “sarà necessario risolvere la questione della legittimità del firmatario di Kiev”, ha però voluto sottolineare. “Il nostro presidente (Vladimir Putin) ha più volte detto di essere pronto a incontrare anche il signor Zelensky, con la consapevolezza che tutte le questioni che richiedono un esame al più alto livello saranno attentamente esaminate e che esperti e ministri prepareranno le opportune raccomandazioni. E, naturalmente, con la consapevolezza che quando e se si arriverà, spero, alla firma di accordi futuri, la questione della legittimità della persona che firmerà questi accordi con la parte ucraina sarà risolta”, ha detto Lavrov secondo quanto rilancia l’agenzia Tass.

