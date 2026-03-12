Lavoro, Sbarra “I dati Istat confermano che il Mezzogiorno continua a vivere una fase positiva”

ROMA (ITALPRESS) – “I dati ISTAT diffusi oggi confermano che il Mezzogiorno continua a vivere una fase particolarmente positiva dal punto di vista occupazionale. Nel 2025 il Sud registra il maggior incremento del tasso di occupazione, con un aumento di 0,7 punti , rispetto al +0,1 del Centro e del Nord, mantenendosi sui livelli del massimo storico e attestandosi al 50,0%. Un segnale positivo relativo alla vitalità del mercato del lavoro meridionale emerge anche dalla riduzione del tasso di inattività: nel 2025, il Mezzogiorno è l’unica area del Paese a registrare un decremento degli inattivi (-0,3 punti). A sostenere questa dinamica di crescita contribuisce anche l’aumento dell’occupazione femminile, con un incremento di 0,9 punti rispetto al quarto trimestre 2024. Infine, sempre nel 2025, si riduce di 0,6 punti il divario tra Nord e Sud in termini di tasso di occupazione e disoccupazione, un segnale di progressiva convergenza territoriale relativa al mercato del lavoro”. Lo afferma in una nota il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra.

“Le dinamiche occupazionali favorevoli rappresentate da ISTAT dimostrano che gli strumenti messi in campo dal Governo Meloni , per sostenere crescita e sviluppo, continuano a produrre i risultati sperati: mi riferisco per esempio alla ZES Unica Mezzogiorno, agli sgravi contributivi maggiorati in area ZES per incentivare l’occupazione di giovani e donne e alle iniziative per agevolare nuove attività imprenditoriali” conclude Sbarra.

