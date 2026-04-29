Aeroporto di Brindisi, al via i lavori di ampliamento per il parcheggio delle auto

BARI (ITALPRESS) – Aeroporti di Puglia rende noto che si è conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi decisoria, convocata dalla Struttura di Missione della Zes unica, relativa all’istanza di rilascio di “Autorizzazione unica” per la “realizzazione di un parcheggio a raso per operatori aeroportuali a servizio dell’aeroporto di Brindisi”.

Il progetto, si legge in una nota, è destinato a migliorare la capacità operativa dell’infrastruttura a servizio dell’aeroporto, attraverso la realizzazione di circa 600 posti auto.

I lavori, sottolinea la nota, saranno realizzati dal sub-concessionario Saba Italia spa e si articoleranno in due fasi: nella prima, più immediata, è previsto lo spostamento dell’attuale parcheggio riservato agli operatori aeroportuali in una nuova sede provvisoria; nella seconda si procederà al completamento dell’opera nelle nuove aree di proprietà di Aeroporti di Puglia, oltre alla riconfigurazione ed all’aggiornamento degli impianti delle attuali aree di parcheggio aeroportuale, prevedendo anche l’installazione di stazioni di ricarica per auto elettriche.

-Foto ufficio stampa Aeroporti di Puglia-

(ITALPRESS).