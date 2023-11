Lavoro, Sarti “Sta nascendo una vera e propria generazione green”

ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo assistendo alla nascita di una vera e propria generazione green, fatta di ragazzi e professionalità anche senior, che mettono al centro delle proprie decisioni il concetto di sostenibilità prima ancora del brand". Lo dice Daniele Sarti, Vertical Leader Energy & Telco di ManpowerGroup Italia. Le necessità e le sfide della transizione “verde” saranno il fattore che più modellerà il mercato del lavoro nei prossimi anni. Già adesso sta crescendo la richiesta da parte delle aziende dei cosiddetti “green collar”, i lavoratori specializzati in settori e competenze legate alla sostenibilità, tanto che Manpower ha aperto in Italia oltre 2.000 ricerche per profili “verdi” appartenenti a diverse aree di competenza e con vari livelli di esperienza. Secondo quanto evidenziato nello studio The Greening World of Work di ManpowerGroup, l’aumento della richiesta di queste figure è guidato da un maggiore impegno delle imprese sui temi ESG, spinto da una crescente domanda di governi, investitori, dipendenti e consumatori che chiedono azioni più coraggiose e trasparenza per affrontare il cambiamento climatico. In particolare, tra i principali settori che andranno incontro a profondi cambiamenti in seguito alla transizione verde ci sono quelli automotive ed energetico. xh7/mgg/gtr