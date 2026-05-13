La Mozzarella di Bufala Dop racconta il Made in Italy a Tuttofood

MILANO (ITALPRESS) - È uno dei simboli dell’Italia nel mondo, amatissima dentro e fuori i confini italiani. È la Mozzarella di Bufala Campana Dop che anche quest’anno sbarca a Tuttofood, la fiera dell’agroalimentare ospitata a Rho Fieramilano. Lo stand allestito mette in mostra il meglio che la regione Campania ha da offrire. f12/col3/gtr